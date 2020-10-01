السودان يؤكد الحرص على التعاون مع تشاد في كافة المجالات

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن إبراهيم جابر، حرص بلاده على التعاون مع دولة تشاد في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين.

وقال جابر، في تصريح صحفي عقب لقائه مع عدد من الوزراء التشاديين المختصين في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية في أنجمينا، إن اللقاء بحث أوجه التعاون والتكامل بين السودان وتشاد في العديد من المجالات الزراعية، والتجارية والمصرفية وتأمين حدود الدولتين.

ونقل مجلس السيادة السوداني، في بيان، عن جابر قوله إن اللقاء أكد تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل بين السودان وتشاد، وضرورة الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمراجعة هذه الاتفاقيات بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

وجدد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الدعوة التي كانت قد قدمتها وساطة مفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان، للجانب التشادي لحضور حفل التوقيع على اتفاق السلام في جوبا في الثالث من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنها ستكون فرصة للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع رئيس تشاد إدريس ديبي لبحث كافة القضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.