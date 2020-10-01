كورونا بالهند.. 6 ملايين إصابة والوفيات تقترب من 100 ألف

أظهرت بيانات من وزارة الصحة في الهند، الخميس، تسجيل 86 ألفا و821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 ملايين وأكثر من 300 ألف إصابة.

وسجلت وزارة الصحة 1181 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 98 ألف و678 وفاة، من بينها أكثر من 33 بالمئة تم تسجيلها فقط في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، فإن نسبة حالات التعافي وصلت إلى أكثر من 83 بالمئة في صفوف المصابين بالمرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيه الهند المزيد من القيود لمواجهة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من جراء جائحة كورونا.

وسمحت الهند، الأربعاء، للولايات بفتح المدارس ودور السينما. وقالت ولاية ماهاراشترا، وهي أغنى ولاية في البلاد ومقر المركز المالي مومباي، إنها ستسمح أيضا للحانات والمطاعم بالعمل بشكل كامل.

وتشهد الهند أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود خلال الربع الأول حتى يونيو الماضي، حيث أجبرت جائحة كوفيد-19 العديد من الشركات على الإغلاق.

كما أجبر تفشي الوباء البلاد على فرض واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة للحيلولة دون انتشار الفيروس.