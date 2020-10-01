أذربيجان تعرض مشاهد لتدمير أرتال عسكرية في قره باغ

عرضت وزارة الدفاع الأذربيجانية مشاهد مصورة لتدمير أرتال عسكرية قالت إنها تعود للخصم الأرمني خلال العمليات على خط التماس في إقليم قره باغ.

وكان الزضع قد تفجر الأسبوع الماضي في إقليم قره باغ، وتتبادل باكو ويريفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن بدء الحرب، وجرى إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أرمينيا، كما تم الإعلان عن تعبئة جزئية في أذربيجان.

ويطالب المجتمع الدولي الطرفين بضبط النفس، فيما شهد الموقف في المنطقة المزيد من التفاقم بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه إلى أذربيجان تركيا، العضو في حلف الناتو، في حين أن أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.