المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل الأفريقي يبدأ زيارة إلى مالي

بدأ المبعوث الخاص لمنطقة الساحل الأفريقي بيتر فام زيارة إلى العاصمة المالية (باماكو) تستمر حتى الثالث من أكتوبر الجاري.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن فام سيلتقي في مالي بكبار مسئولي الحكومة الانتقالية وممثلي مجموعة الدول الخمس لغرب أفريقيا إلى جانب القادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين.

وأضافت أن المسئول الأمريكي سيحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهرًا.

وأشارت إلى أن فام سيؤكد على تشجيع الإدارة الأمريكية لجهود مكافحة الفساد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وإصلاح العملية الانتخابية، وتنفيذ اتفاقية 2015 للسلام والمصالحة في مالي.