إسرائيل تسجل ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ نحو 9...

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفاعا حادا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصا حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي.
وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.
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