فرنسا تطالب أوروبا باتخاذ مواقف حازمة تجاه تركيا

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم الخميس: إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.
وقال لقناة (فرانس2) التلفزيونية ”يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات“.
ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم الخميس في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساس بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
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