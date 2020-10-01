الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيراً شديد اللهجة لسكان تلك المنطقة

أصدرت مديرية الدفاع المدني بمكة، تحذيرا شديد اللهجة ، لجميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني على خلفية تنبيه "الأرصاد"، حيث دعت الجميع بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ويُشار الي أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت ، من سحب رعدية ممطرة اليوم على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساءً.