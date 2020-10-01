كورونا يفتك بـ إسرائيل.. تسجيل 9 آلاف إصابة جديدة والإجمالي 248133 حالة

سجّل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفاعا حادا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصا حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي.

وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.