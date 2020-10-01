دبي تصنع المستقبل.. الإمارات تترقب الترحيب بالملايين في إكسبو 2020

قبل عام على موعد انطلاق الحدث العالمي الكبير، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأصبحت جميع فرق العمل في مختلف القطاعات الحيوية المحلية والاتحادية والخاصة جاهزة لاستقبال أكثر من 190 دولة مشاركة، وتترقب الترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتجسيد شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

مع بقاء 365 يوما على فتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم أجمع، يبلغ الترقب والحماس ذروتهما في الموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومتر مربع، الذي سيستضيف أكبر حدث يقام في العالم العربي.

في أكتوبر من العام المقبل، سيدعو إكسبو 2020 العالم لدخول ساحته والاحتفال بالحياة والعودة إلى الاكتشاف في أول حدث ضخم يقام لإعادة التواصل بين الناس والثقافات وأفراد المجتمع منذ جائحة كوفيد-19.. ومع برنامج فريد من الفعاليات والبرامج اليومية، ومجموعة عروض متنوعة واستثنائية للفنون والعمران والترفيه والثقافة والتقنية، المأكولات العالمية، سيحرص الحدث الدولي على الاحتفاء بروح البشرية وقدرتها على الإبداع وسعيها وراء التفاؤل في مواجهة الصعاب.

رغم تفشي وباء كوفيد-19، واصل التقدم في موقع إكسبو 2020 بوتيرته السريعة.. حيث شهد الموقع إنجاز أكثر من 210 ملايين ساعة عمل، واكتمال جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لإكسبو، وستنتهي أعمال تجهيز المباني، وتنسيق المناظر الطبيعية، وتشييد أجنحة الدول في نهاية العام الجاري.

وفي ضوء التقدم والاستعدادات للحدث الدولي، أكد عدد من قادة القطاعين العام والخاص في دبي ودولة الإمارات جاهزية الإمارات ودبي لاستضافة الحدث العالمي وزواره من الدولة ومن كافة أنحاء العالم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي إنه بعد عام من الآن وتزامنا مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي وتطلعها لخمسين سنة قادمة، سنجمع العالم كله في إكسبو دولي استثنائي، قائم على قيم التضامن والتعاون والابتكار، وهي القيم والمبادئ التي كانت من أهم مقومات نجاح مشروعنا الاقتصادي الذي لم يتوقف عن التجديد والتأقلم مع كل المتغيرات التي شهدها العالم على مر العقود، مشيرًا إلى أن إكسبو 2020 دبي سيشكل محطة هامة في مسيرتنا الإنمائية ستليها محطات أخرى بذات الطموح والعالمية".

وأضاف " تبنينا التعاون والعمل المشترك ركيزة أساسية في نهج عملنا في إكسبو 2020 مع الدول المشاركة، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي كانت دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الذي نحتاجه، والشركاء من المؤسسات الخاصة ومع كل فئات المجتمع".

وقال "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال العالم في هذا الحدث العالمي ونسعى لأن يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من الأشهر الستة لانعقاده وأن يكون إرثه الأبرز هو الأثر الإيجابي الذي سيتركه في حياة وعقول وقلوب الملايين في كل أنحاء العالم".

ومنذ انطلاق العمل على مشروع إكسبو 2020 دبي كان التواصل مستمرا بين مختلف فرق العمل بالدولة وبين دولة الإمارات والممثلين عن الدول المشاركة بهدف تنظيم الحدث بما يلبي طموحات الإمارات وقيادتها وتحقيق مشاركات الدول بالشكل الذي يلبي تطلعاتها وأهدافها، وما كان لذلك أن يتم لولا التنسيق والعمل المشترك بين الجميع.