الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

صعد الذهب الخميس، بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار، ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أميركية جديدة.

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة)، ليبدأ أكتوبر على ارتفاع، بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1899.80دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية، وصعد في أحدث تداولات 1.6 بالمئة إلى 902.40 دولار للأوقية.

وربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأوقية.