السلطات التركية تعتقل 19 كرديا من بينهم مسؤولان

اعتقلت السلطات التركية 19 شخصا كرديا، من بينهم نائبان لرئيسي بلدية في إقليم قارص، شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية، الخميس، أن الاعتقالات جاءت في إطار عملية مرتبطة بـ"مكافحة الإرهاب"، وهي التهمة التي توجهها السلطات دائما للناشطين الأكراد عند اعتقالهم.

وقالت الوكالة إن من بين المعتقلين قادة محليون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم.

وأضافت أن السلطات اعتقلت مشتبها بهم بسبب عزمهم على مساعدة أعضاء حزب العمال الكردستاني وحضروا اجتماعات وعملوا وفقا لأوامرهم.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس بلدية إقليم قارص المنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي وعشرات آخرين بسبب احتجاجات في عام 2014 بسبب هجوم على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.

وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى محاكمة الآلاف من أعضائه وبعض قادته، وينفي الحزب وجود هذه الصلات.