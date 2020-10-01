تركيا تعتقل أعضاء في المعارضة الكردية بذريعة ”الإرهاب”

ذكرت وكالة أنباء ”الأناضول“ التركية الرسمية، اليوم الخميس، أن السلطات اعتقلت 19 شخصا بينهم نائبان كرديان لرئيسي بلدية في إقليم قارص بشمال شرق البلاد في إطار عملية مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوكالة إن من بين المعتقلين قادة محليين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم.
وأضافت أن السلطات اعتقلت مشتبها بهم بسبب عزمهم مساعدة أعضاء حزب العمال الكردستاني وأنهم حضروا اجتماعات وعملوا وفقا لأوامرهم.
وكانت السلطات قد اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس بلدية إقليم قارص المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي وعشرات آخرين بسبب احتجاجات عنيفة في عام 2014 بعد هجوم على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.
وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، ما أدى لمحاكمة الآلاف من أعضائه
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