المظاهرات تشعل تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يخرجون في مسيرات ضد نتنياهو وحكومته

شارك المئات من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب والقدس بمظاهرات واحتجاجات ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل دخول القيود المفروضة على التظاهر حيز التنفيذ، والتي أقرتها الكنيست، ووقعت خلال ذلك مواجهات مع الشرطة أسفرت عن اعتقال 4 متظاهرين.

وتظاهر 300 شخص في تل أبيب بأحد شوارع المدينة الرئيسية، وخلال ذلك أبلغت الشرطة المتظاهرين ان الحديث يدور عن مظاهرة غير قانونية وقامت بمحاصرة المنطقة، ما أسفر عن وقوع مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة أسفرت عن اعتقال 4 متظاهرين، أيضًا في مدينة القدس المحتلة تظاهر نحو 200 اسرائيلي في شارع بلفور قرب مقر رئيس الحكومة الاسرائيلية وقام بإغلاق الشارع، لكن تم إخلاؤهم لاحقًا.

وقالت الشرطة ان المتظاهرين في تل ابيب خالفوا قوانين وزارة الصحة، ولم يرتدوا الكمامات ولم يحافظوا على مسافة التباعد مترين ونصف، وأضافت في بيان حول مظاهرة تل ابيب انه: "على مدار ساعات طويلة اقام المتظاهرون مسيرة غير قانونية بدون التنسيق مع الشرطة، وسارت بشكل غير منظم وبدون اي تنسيق او موافقة من الشرطة بحسب ما يتطلبه القانون، لكن رغم ذلك عملت الشرطة بطريقة اتاحت إقامة المظاهرة من منطلق الرغبة بالسماح بحق الاحتجاج، لكن بعد 3 ساعات من السير، حددت الشرطة منطقة على المتظاهرين التواجد بها بشكل ثابت. وقام بعض من المتظاهرين بمهاجمة رجال الشرطة والقاء اغراض عليهم".

وأقرّت الحكومة الاسرائيلية في وقت متأخر من ليلة أمس القانون الذي يقر بفرض قيود على المظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق التام، كما تم تمديد مدة الإغلاق لأسبوعين إضافيين، وبموجب التعليمات الجديدة سيتم حصر واجراء المظاهرات على مسافة تصل الى كيلومتر من المنزل وفي مجموعات تصل الى 20 شخصًا.