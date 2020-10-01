مدفع بابا مرزوق.. طلب جزائري غريب من فرنسا

أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق مراد ربيكا، تمسك الجزائر باسترجاع مدفع بابا مرزوق الموجود بفرنسا، لافتا إلى أن مدفع بابا مرزوق ليس مجرد جزئية من تاريخ الجزائر بل هو مبعث عزة وفخر.

ويُشار إلى أنه تم تصنيع مدفع بابا مرزوق سنة 1542 في مصنع الأسلحة "دار النحاس" القريب من مدخل باب الواد بالعاصمة بإشراف من المصمم الإيطالي أصيل مدينة البندقية سيباستيانو كورنوفا.

ويعد المدفع الأطول من نوعه إذ بلغ طوله 6,25 أمتار، حيث بلغ مدى الطلقات منه حوالي خمسة كيلومترات، وتحديدا 4872 مترا.

وكان شهر يوليو الماضي قد شهد إستعادة الجزائر 24 من رفات "الشهداء" وقادة المقاومات الشعبية، إبان فترة الاستعمار الفرنسي التي استمرت بين سنتي 1830 و1962 حيث وصلوا على متن طائرات عسكرية تابعة للجيش الجزائري قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وتمت عملية إعادة جماجم الشهداء إلى الوطن على متن إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الجزائرية، وهي طائرة Hercules C-130، بمرافقة تشكيلة من ثلاث مقاتلات من طراز "سوخوي 30".

وكان مقاومون جزائريون قد تعرضوا للقتل ثم قطعت رؤوسهم في عام 1849، خلال معركة "زعاتشة" الشهيرة بالقرب من ولاية بسكرة، شمالي شرقي البلاد.