يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد

غادر "الخرطوم" صباح اليوم وفد سودانى إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لحضور احتفالات التوقيع على اتفاق السلام الذي سبق التوقيع عليه بالأحرف الأولى الشهر الماضي.

وافادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوفد ضم عددا من الوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير والشخصيات القومية ومندوبي المؤسسات الإعلامية .