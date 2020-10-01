بدء وصول وفود الدول إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

بدأت صباح اليوم الخميس وفود الدول في التوافد على الكويت؛ لتقديم واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان أول الوفود التي وصلت إلى الكويت صباح اليوم، وفد مملكة البحرين، والذي تقدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ومن المقرر وصول وفود من مصر والعديد من الدول العربية إلى الكويت في وقت لاحق اليوم؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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