السعودية تحظر استخدام الأكياس البلاستيك بالعاصمة المقدسة

وجهت أمانة العاصمة المقدسة " مكة المكرمة " محال بيع "التميس والفول"، بضرورة تفادي استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة.

وشددت أمانة مكة المكرمة علي المحلات المخصصة لبيع الفول والتميس، علي ضرورة الالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة؛ لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.

وحثت أمانة مكة علي الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ للمحافظة على الصحة العامة؛ مؤكدةً تشديد الرقابة على الأفران، وضبط التجاوزات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وفي سياق أخر كان قد وافق مجلس الشورى في السعودية، في دورة تصويت جديدة على إضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش، الذي اقترحته الحكومة على المجلس .

وجاء القرار الجديد بجواز إضافة (التشهير) إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.