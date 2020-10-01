100 ألف فحص كورونا يوميًا.. وزير الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات جديدة لمكافحة الفيروس

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، تعليماته لمؤسسة الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى 100 ألف فحص كورونا يوميًا.

جاء ذلك خلال جولة له في مختبر "أليكس ميديكال" الذي سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وهو أعلى معدل يومي يسجل منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس الماضي، هذا في الوقت الذي واصل عدد الحالات الخطيرة بالارتفاع.

وقال جانتس ، "الأسبوع المقبل ، سيتم إنشاء مختبر وبدء العمل هنا مما سيزيد من قدرة دولة إسرائيل على الاختبار بعشرات الآلاف من الاختبارات في غضون أسابيع قليلة."

وفي ذات السياق ذكر تقرير صادر عن المركز الوطني الاسرائيلي المختص بمكافحة كورونا أنه في ظل ارتفاع معدل الإصابة الحالي ، سيستغرق الأمر أكثر من 90 يومًا من الاغلاق للوصول إلى هدف 400 إصابة جديدة يوميًا.

وتعد إسرائيل حاليا من الدول المرتفعة في العالم في عدد الوفيات اليومية من كورونا مقارنة بحجم السكان.

وصادقت الحكومة الاسرائيلية على تمديد الإغلاق الشامل والعمل بإجراءات الطوارئ لأسبوعين حتى 14 من أكتوبر الجاري، وكذلك فرض تقييدات على التظاهرات والاحتجاجات وحظر التجمهر على أن يقتصر التجمهر على 20 شخصا في الفضاء العام.

كما صادقت الحكومة على تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات بحق كل من لا يلتزم بتعليمات وزارة الصحة وإجراءات الوقاية خلال أيام "عيد العرش" في الأسبوع المقبل، وسيتم فرض غرامة بقيمة 500 شيكل على كل من يتواجد ويتم استضافته في خيمة ليست لعائلته المصغرة.