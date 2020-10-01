معاريف: عمان والسودان لا يتسرعان فى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس أن كل من سلطنة عمان والسودان لا يتسرعان فى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة الذي لعب دورا هاما في إقامة العلاقات بين بلاده وإسرائيل، أن سلطنة عمان والسودان سيتخذان القرار في الموضوع بالوقت الذين يرونه مناسبا لهما حاليا لدى عمان سلطان جديد، والسودان في مرحلة انتقالية سياسية قبل الانتخابات وتشير التقديرات أيضا إلى أن السودان يطالب بمساعدات أكبر من التي عرضها الأمريكيون مقابل الاعتراف بإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن خطاب المندوب العماني في الجمعية العمومية مؤخرا أدى إلى تبريد الحماس لدى إسرائيل حيث لم يشر في كلمته بتاتا إلى إسرائيل، وتحدث عن "المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وذلك وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".

وأشارت مصادر في عمان إلى انتخاب السلطان الجديد هيثم بن طارق مع وفاة السلطان قابوس، الذي استقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأنه يركز في تثبيت حكمه، واستبدل السلطان الجديد وزير الخارجية يوسف بن علوي، الذي أدار اتصالات مع إسرائيل، بالوزير الجديد بدر بن حمد البوسعيدي.

وأكدت "معاريف" أن عمان تفضل حاليا توخي الحذر في سياستها الخارجية واظهار علاقات جيدة مع كل من السعودية وإيران أيضا هي تفضل عدم اتخاذ أي خطوة دراماتيكية قبل الانتخابات الأمريكية، حتى لا تتماهى مع أي جانب.