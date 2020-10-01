تحدٍ واضح لـ تركيا.. اليونان تبعث رسالة طمأنة إلى قبرص

أعلنت اليونان ، اليوم الخميس، دعمها لقبرص في أزمة المتوسط من خلال المساعدة في استئناف المحادثات بشأن حل القضية القبرصية؛ وذلك في تحد واضح لتركيا.

ووفقا لـ "قبرص ميل"، قدم رئيس الوزراء اليوناني تطمينات بأن إنهاء الاحتلال التركي وتحقيق حل عادل وقابل للتطبيق وعملي لمشكلة قبرص لا يزالان مصدر قلق وطنيا كبيرا لليونان.

وفي رسالته إلى الرئيس نيكوس أناستاسيادس بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جمهورية قبرص، قال ميتسوتاكيس إن "اليونان لن تدخر جهدا وأنها مستعدة دائما للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن حل القضية القبرصية في إطار عمل الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني في رسالته: "أعبر لكم عن أطيب الأمنيات الأخوية لتقدم وازدهار الهيلينية القبرصية وكذلك الشعب القبرصي بأكمله في ظروف من الأمن والسلام".

وأضاف ميتسوتاكيس أن الذكرى السنوية لهذا العام كانت مختلفة لأنه يتم الاحتفال بها في خضم الإجراءات التركية غير القانونية المستمرة ضد سيادة جمهورية قبرص وحقوقها السيادية، سواء في المناطق البحرية أو في أراضي قبرص.

وقال ميتسوتاكيس: "لقد تصاعد هذا السلوك المنحرف مع التهديدات باستيطان فاروشا واغتصاب ممتلكات القبارصة اليونانيين هناك، في انتهاك مباشر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدا أن: "الدعم والمساعدة الكاملين من اليونان لقبرص أمر مفروغ منه".

وطمأن رئيس الوزراء اليوناني قبرص قائلا إن بلاده لن تقبل إضفاء الشرعية على الأمر الواقع في قبرص، "مثلما لن نقبل أبدا إضفاء الشرعية على عواقب الاحتلال التركي المستمر والتسوية التركية".

وأشار إلى أن إنهاء الاحتلال التركي وتحقيق حل عادل وقابل للتطبيق وعملي لمشكلة قبرص، يظلان من أهم الاهتمامات الوطنية لسياسة اليونان الخارجية.

وأضاف: "في هذا السياق، لن ندخر أي جهد. نحن مستعدون دائمًا للمساعدة في هدف استئناف المحادثات حول حل قضية قبرص في إطار الأمم المتحدة".

وأعرب ميتسوتاكيس عن ثقته في النجاح النهائي للجهود المشتركة بين نيقوسيا وأثينا، والتي "ستساهم بشكل كبير في السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والأوروبي والعالمي الأوسع، ولكن أيضا في انتشار القانون الدولي".