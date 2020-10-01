ترامب: بايدن أضعف من أن يقود أمريكا

وقال ترامب على حسابه بموقع "تويتر": "الليلة الماضية فعلت ما رفضت وسائل الإعلام الفاسدة القيام به: لقد قمت بتحميل جو بايدن المسؤولية عن 47 عامًا من الأكاذيب، و47 عامًا من الخيانات، و47 عامًا من الفشل. الأمة كلها رأت الحقيقة - جو بايدن أضعف من أن يقود هذا البلد".

جدير بالذكر أن المناظرة الانتخابية الأولى بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، كانت قد استمت بأجواء من الفوضى، حيث اشتبك المرشحان تقريبا فى كل الأسئلة، وعكفا على مقاطعة بعضهما البعض بل وصل الأمر إلى السخرية من بعضهما.