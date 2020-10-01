وقالت المرأة التى أعيدت إلى إيطاليا مع أطفالها الأربعة، إنها ذهبت إلى هناك مع زوجها وأولادها "تلبية لدعوة الخلافة المزعومة"، لكنها بعد ذلك "تابت" وهى الآن تقوم بعملية "إعادة نظر" فى كل ما مرت به.
وأوضحت برينيولي، زوجة مقاتل بتنظيم داعش محمد قريشي، إنها قررت مع زوجها العودة إلى البلاد، وأدركت أن الدعاية التى أقيمت لصالح التنظيم كانت فى جوهرها، مجرد خداع.
وأثناء الاستجواب، أكدت برينيولى أنها وزوجها، الذى توفى فى سوريا، أصابتهما خيبة الأمل من تنظيم داعش. واختتمت مكررة القول إنها "الآن سعيدة للغاية بالعودة إلى إيطاليا".
ووفق التحقيقات القضائية الإيطالية، فإنه فى عام 2015 غادرت برينيولي، مع زوجها قريشى وأطفالهما الثلاثة القصر، إيطاليا للوصول إلى أراضى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث شارك قريشى فى العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي، فيما لعبت زوجته دورًا فاعلًا فى توعية الأبناء بقضية الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر داعشية إيطالية تفضح التنظيم الإرهابى: خلافة مزعومة وكاذبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.