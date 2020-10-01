بعد مصر والبحرين.. وفد سعودي يصل الكويت لتقديم التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أفادت شبكة العربية بوصول وفد سعودي إلى الكويت لنقل تعازي الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في الشيخ صباح.

ووصل الأمير منصور بن متعب، وزير الدولة مستشار خادم الحرمين، إلى الكويت لنقل تعازي الملك سلمان وولي العهد في وفاة الشيخ صباح الأحمد.

وبدأت صباح اليوم الخميس وفود الدول في التوافد على الكويت؛ لتقديم واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له أمير الكويت السابق الشيخ صباح الاأحمد الجابر الصباح -صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-.

وكان أول الوفود التي وصلت إلى الكويت صباح اليوم، وفد مملكة البحرين، والذي تقدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر وصول وفود العديد من الدول العربية إلى الكويت في وقت لاحق اليوم؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.