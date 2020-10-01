أمير الكويت يستقبل سلطان عمان في المطار الأميري

استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في المطار الأميري صباح اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان والوفد المرافق له حيث قديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

كما قدم واجب العزاء إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

وكان جثمان أمير الكويت الراحل قد وري الثرى عصر الأمس بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقدم أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الجنازة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ. ويشار الي أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد إعتلي مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها. وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له قد أعلن في وقت سابق أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما. وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت". وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح قد أعلن في وقت سابق عن الفئات المسموح لها بحضور مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد . وذكر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان له قائلا : بأنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل. وأوضح الوزير الكويتي أن بأن حضور مراسم دفن جثمان الأمير الراحل إقتصر على أقربائه فقط.

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