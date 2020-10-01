قبرص: لن نؤيد العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا ما لم تكن هناك خطوات مماثلة ضد تركيا

قال المتحدث باسم الخارجية القبرصية، إن بلاده ستقف ضد عقوبات يزمع الاتحاد الأوروبي فرضها على بيلاروسيا، وأن هذا الإجراء سيستمر ما لم تكن هناك خطوات مماثلة ضد تركيا.

وأوضح المتحدث، وفقا لتصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم /الخميس/ - أن "قبرص، رفضت الموافقة على الإجراءات المقترحة ضد مينسك (عاصمة جمهورية بيلاروسيا)، وسعت بدلا من ذلك إلى إدراج 7 شركات تركية متورطة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لقبرص، ضمن قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي".

ويستوجب تبني العقوبات الأوروبية ضد مينسك موافقة جميع دول الاتحاد السبع والعشرين التي من بينها قبرص.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه "لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا يوم 9 أغسطس الماضي نزيهة وحرة، كما رفض الاعتراف بنتائجها.

وامتنعت، الولايات المتحدة من الانضمام إلى عقوبات فرضتها كل من بريطانيا وكندا على بيلاروس، مشيرة إلي أنها تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.