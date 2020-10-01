إيران تسجل 3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت شركة موديرنا، أمس الأربعاء، عن عدم جاهزية لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأظهرت النتائج الجديدة للتجارب السريرية على لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قدرته على تحفيز استجابة مناعية "قوية" ضد الفيروس، ما يزيد من الآمال في قدرته على توفير بعض الحماية من عدوى الفيروس.
ومنح علماء من الشركة اللقاح إلى 60 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا في أبريل ومايو، ووجدوا أن جرعتين أنتجتا أجسامًا مضادة وخلايا تائية تقاوم الفيروس.
ومن جانبها، طلبت المملكة المتحدة مسبقًا 30 مليون جرعة من لقاح BioNTech، والذي من المقرر تسليمه هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عشرات الملايين من الجرعات من شركات تصنيع لقاحات أخرى، بما في ذلك Valneva في فرنسا، واسترازينيكا، التي دخلت في شراكة مع جامعة أكسفورد لتجربة لقاحها التجريبي.
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