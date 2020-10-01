أهلاً بك.. تفاصيل أول أغنية إماراتية إسرائيلية بعد تطبيق السلام.. فيديو

كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن العلاقات الإسرائيلية الإماراتية جيدة في مبادرة أولى من نوعها.

وتابع أن المطرب الإسرائيلي "إلكانا مارتسيانو" والمطرب الإماراتي "وليد الجاسم" ظهرا في كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين.

وفي سياق متصل ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أهدى لحن أغنية "أحبك" إلى فرقة "النور" الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، نشرت فرقة "النور" الإسرائيلية كليبًا مصورًا اعتبرته بمثابة "تكريم لاتفاقية السلام، وتكريم للإمارات"، وحملت لافتة في بداية الأغنية تشير إلى أنها من ألحان حسين الجسمي.

ووفقًا للموقع، عبّر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من نشر أغنية إسرائيلية، لحنها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، احتفاءً باتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، أن "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، مضيفةً بالعبرية: "سأحبك" واعتبرت أن الهجوم على الجسمي غير مبرر، بسبب "أغنية للسلام"، على حد قولها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية الإسرائيلية المكتوب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين أنها خطوة تطبيعية في الفن، وأنها "إمعان في التعاون المرفوض والمدان مع تل أبيب".