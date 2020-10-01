أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار غزيرة في 9 محافظات يمنية

توقعات بهطول أمطار غزيرة في 9 محافظات يمنيةتوّقع المركز الوطني للأرصاد تحسن فرص هطول الأمطار خلال الفترة المسائية على السواحل الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية من البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأكد المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد الغزارة على محافظات لحج، تعز وإب، وإمكانية امتدادها إلى أجزاء من المرتفعات المحاذية للسواحل الغربية خاصة محافظات ريمة، المحويت، حجة وسواحل محافظات تعز، الحديدة وحجة.

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على سواحل محافظتي عدن وأبين وأجزاء من السواحل الشرقية أثناء الفترة الصباحية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم.

وقد سجّل المركز الوطني للأرصاد كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وقياسها في محطات الرصد الجوي " الكدن الحديدة 25 ملم والمعافر تعز 5ر7 ملم".