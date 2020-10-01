السويد : أفعال تركيا غير مقبولة ويجب فرض عقوبات ضدها

وأضاف لوفين، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه "إذا لم يؤد مسار الحوار مع تركيا إلى نتائج فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبى مستعدًا لفرض عقوبات على أنقرة".
ويلتقى قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل يومى الخميس والجمعة، لمناقشة عدد من القضايا، بما فى ذلك الرقمنة، والسوق الداخلية، والعلاقة مع الصين، وتغير المناخ وبيلاروسيا. لكن سبب انعقاد القمة الاستثنائية هو الوضع المتصاعد فى شرق البحر المتوسط، والذى نشأ منذ أن بدأت تركيا فى البحث عن النفط والغاز فى المياه المحيطة باليونان وقبرص.
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