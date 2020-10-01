مقتل 9 أشخاص جراء هجوم انتحاري في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، بمقتل 9 أشخاص بينهم 5 من رجال الأمن في هجوم انتحاري في إقليم هلمند بأفغانستان.

وقال مسؤول أفغاني إن تسعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة مدنيين قتلوا بعدما هاجم شخص انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش عسكرية في جنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند عمر زواك، الخميس، إن طفلًا صغيرًا وثلاثة من أفراد الأمن أصيبوا في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء في منطقة نهري سارة.

قال زواك إن مدنيين كانوا في سيارة مارة عندما استهدف المهاجم نقطة التفتيش. ومن بين القتلى امرأتان.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم، لكن مقاتلي طالبان يسيطرون على معظم أجزاء إقليم هلمند.

وتأتي أعمال العنف في الوقت الذي يعقد فيه قادة طالبان والمفاوضون المعينون من الحكومة الأفغانية محادثات سلام تاريخية في قطر، حيث أقامت حركة طالبان مكتبًا سياسيًا بعد الإطاحة بها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001.

وتهدف المفاوضات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر ، إلى إنهاء القتال ووضع خارطة طريق لمجتمع ما بعد الحرب.