رغم دعوات التهدئة.. أردوغان يجدد عزمه دعم أذربيجان ضد أرمينيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على دعم بلاده لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ، بالرغم من الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار بين البلدين.

وزعم أردوغان أن "السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها".

وحذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، من إمكانية أن تصبح القوقاز "سوريا أخرى"، إذا استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.

وفي مقابلة له مع شبكة "cnbc middle east"، قال سركيسيان: "تخيلوا أن يصبح القوقاز سوريا أخرى؟"، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستظهر مشكلة جديدة أمام المجمتع الدولي فسيكون هناك "سوريا جديدة" في القوقاز.

ويأتي تحذير الرئيس الأرميني الصارم للمجتمع الدولي مع وصول التوترات إلى يومها الخامس بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

ورغم دعوات قادة العالم والمجتمع الدولي إلى وقف التصعيد والمعارك المحتدمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأوضاع تفاقمت حتى أسفرت عن مقتل العشرات، ويصر طرفا النزاع على الاستمرار في القتال.

وكان الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، قد بعث، أمس الأربعاء، رسائل إلى زعماء عدة دول في العالم العربي لإبلاغهم بالعمليات العسكرية التي شنتها أذربيجان على الحدود مع أرمينيا.

ونقلت "أرمن برس" عن المكتب الرئاسي الأرميني رسالة سركيسيان وقال: "يجب أن أبلغكم بألم واستياء كبير أن أذربيجان شنت هجومًا جديدًا على جمهورية أرتساخ (ناجورنو كاراباخ)، مستهدفة أيضا السكان المدنيين".