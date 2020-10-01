اتهمت السلطات الأرمينية، تركيا بالعودة إلى جنوب القوقاز لمواصلة "إبادة الأرمن"، وذلك على خلفية النزاع الواقع بين أرمينيا وأذربيجان التى تدعمها أنقرة حول منطقة ناجورنى قره باغ،





وتعود جذور الخلافات بين تركيا وأرمينيا إلى قضية إبادة الأرمن خلال الحقبة العثمانية، حيث ترفض أنقرة الاعتراف بوجود جرائم حرب ارتكبها العثمانيون وكان ضحيتها الأرمن. وتصنف 20 حكومة، بينها حكومات فرنسا وألمانيا وروسيا، رسميا قتل الأرمن فى عهد الإمبراطورية العثمانية على أنه "إبادة جماعية". ودأبت تركيا على اتهام مَن يصف المجازر التى ارتكبت بحق الأرمن فى الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة جماعية بـ"التآمر" ضدها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يريفان تتهم تركيا بالعودة إلى جنوب القوقاز لمواصلة إبادة الأرمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.