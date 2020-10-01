بيان مشترك لـ أمريكا وروسيا وفرنسا بشأن النزاع في إقليم كاراباخ

دعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، اليوم الخميس، أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري للنزاع في إقليم ناجورني كاراباخ وعقد مفاوضات من دون شروط مسبقة.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، أعرب الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك بشأن النزاع في ناجورونو كاراباخ، عن إدانتهم للتصعيد العسكري في منطقة كاراباخ.

كما طلب بوتين وترامب وماكرون من يريفان وباكو التعهد استئناف المفاوضات دون وضع شروط مسبقة.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية، الذين يمثلون البلدان المشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يدينون بأشد العبارات تصعيد العنف الذي يحدث على خط التماس في منطقة النزاع في إقليم قره باغ".

وتابع البيان: "ندعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين القوات المسلحة للأطراف المعنية"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

وكان بوتين أجرى الثلاثاء، مكالمة هاتفية، برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لبحث الصراع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.

وبحسب بيان الكرملين، أكد كل من بوتين وباشينيان، الحاجة الملحة للجانبين المتصارعين لوقف إطلاق النار في قره باج.

وأوضح البيان أن بوتين أعرب عن قلقه الشديد بسبب الأعمال القتالية المستمرة في قره باج.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت أرمينيا، أمس الأربعاء، أنها ليست مستعدة لمحادثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه يجب تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا. وأضاف أنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.

من جانبه، أشار رئيس أذربيجان، إلهام علييف إلى أن "انسحاب القوات الأرمنية (من إقليم كاراباخ) هو الشرط الوحيد المطروح من قبل أذربيجان، وإذا طبقته يريفان فإن القتال سيتوقف".