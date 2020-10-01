أرمينيا تكشف سبب عودة تركيا لـ جنوب القوقاز

اتهمت أرمينيا تركيا، اليوم الخميس، بالعودة إلى جنوب القوقاز لمواصلة "إبادة الأرمن"؛ حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد جدد اليوم، الخميس، التأكيد على دعم بلاده لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ، بالرغم من الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار بين البلدين.

وزعم أردوغان أن "السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها".

وحذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، من إمكانية أن تصبح القوقاز "سوريا أخرى"، إذا استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.

وفي وقت سابق، اتهم وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان تركيا بإرسال مرتزقة وإرهابيين للقتال إلى جانب أذربيجان في الصراع على إقليم ناجورني كاراباخ الحدودي بين البلدين.

وقال مناتساكانيان في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" إن تركيا تشعل التوتر في المنطقة ولا يوجد أي بديل لتسوية الصراع في ناجورني كاراباخ عن الحوار.

وأضاف مناتساكانيان تركيا تلعب دورا خاطئا من خلال تصعيد الصراع، ونعمل لحل سلمي ونتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع في إقليم ناجورني كاراباخ.

وتابع وزير الخارجية الأرميني: "مصرون على الدفاع عن أنفسنا وعن أراضينا، وعلى أذربيجان وقف أي نوع من الهجوم على إقليم ناجورني كاراباخ".