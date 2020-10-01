بإجمالي يتخطى 335 ألف حالة.. السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 335097 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4794 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 592 حالة تعاف جديدة من مرض "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 319746 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10557 والحالات الحرجة 993 حالة.