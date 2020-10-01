جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان المملكة سجلت الاربعاء 1776 اصابة بفيروس كورونا 11 منها خارجية والباقي محلية . وبين جابر ان 600 حالة بكورونا في الأردن اليوم من منشأة اقتصادية واحدة في الزرقاء . وتوزعت الحالات على النحو التالي : 11 اصابة خارجية 745 اصابة في عمان 43 اصابة في الكرك 67 اصابة في البلقاء، 40 اصابة في مادبا، 740 اصابة في الزرقاء 78 اصابة معان ، 19 اصابة عجلون ، 3 اصابات في جرش، اصابة في المفرق، 23 اصابة في اربد منها 2 من الرمثا، 5 اصابات في العقبة، واصابة في بالطفيلة. وسجلت 4 حالات وفاة لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة. كما سجلت 130 حالة شفاء في مستشفيات المملكة . كما تم إجراء 16621 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصا.

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