برغم تعقد العلاقة مع تركيا.. ميركل تطالب الاتحاد الأوروبي بحل سلمي لأزمة شرق المتوسط

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العلاقة مع تركيا معقدة، ويجب على الاتحاد الأوروبي محاولة "حل التوترات بشكل سلمي" في شرق البحر المتوسط.
وخلال تصريحات بالمجلس الأوروبي في بروكسل اليوم، أكدت ميركل، أنه على الرغم من الصعوبات، دعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل عبر الدبلوماسية لتخفيف التوتر في بحر إيجة.
وطالبت بعقد حوار والوصول إلى حل سلمي بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بشأن التنقيب في شرق المتوسط.
أعلن المجلس الأوروبي، الخميس، تضامنه بصورة كاملة مع اليونان وقبرص في مواجهة الانتهاكات التركية.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأٍ عاجل لها، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قمة اليوم ستركز على شرق المتوسط والعلاقة مع تركيا، معربا عن تضامنه مع اليونان وقبرص.
ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم قمة أوروبية تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات والتوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص.
وتنوي دول الاتحادة الأوروبي الـ27 ، اليوم، توجيه رسالة حازمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتعبير عن تضامنها التام مع اليونان وقبرص؛ إلا أنه من غير المرجح أنها ستضر بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه.
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