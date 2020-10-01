العراق يعلن اعتقال مهاجمي مطار أربيل والبعثات الدبلوماسية

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، الخميس، إنه جرى توقيف مرتكبي الهجوم على مطار أربيل ومستهدفي البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وذكر الخفاجي، في حوار مع "دوت الخليج"، أنه "تم القبض على أشخاص متورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد إلى جانب مرتكبي الهجوم على مطار أربيل.. والتحقيق جار معهم وفق المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضاف: "لا يمكن أن نعطي تفاصيل بشأن الذين تم اعتقالهم.. لكن سيتم إعلان الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات بعد اكتمال التحقيق".

وتابع: "مستعدون لاستخدام القوة ضد كل من يستهدف البعثات الدبلوماسية، ولن نتهاون مع أي جهة تمس بأمن العراق".

وختم الخفاجي حديثه بالقول: "نحن في القيادة، نقوم بعمليات وجهود استخباراتية مهمة ضد كل من يستخدم الجريمة المنظمة.. واجبنا هو حماية البلاد وتقديم الأمن والأمان للشعب العراقي وللبعثات الديبلوماسية".

وقال الجيش العراقي، الأربعاء، إن مجموعة إرهابية أطلقت صواريخ على أربيل، عاصمة كردستان العراق، من محافظة نينوى شمالي العراق.

ورجح متابعون للشأن العراقي أن يكون الهجوم على مطار أربيل رسالة من الجماعات المسلحة الموالية لإيران تفيد بأنها قادرة على استهداف المصالح الأميركية، حتى إن نقلت واشنطن سفارتها من بغداد إلى أربيل.

والاثنين الماضي، أسفر إطلاق صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي، عن مقتل 5 أشخاص وجرح اثنين على الأقل.