بوتين يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم 

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم فى بلاده، مؤكدا التزام روسيا بتطوير التعاون فى اتجاه تعزيز السلام فى الشرق الأوسط، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.





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