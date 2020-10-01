بعد أول مناظرة في مواجهة ترامب .. قسطرة بايدن تثير شكوك حول صحة منافس الرئيس الأمريكي

لم يكن مشهد المناظرة التي سبقت الانتخابات ليلة الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن قد اكتمل دون ظهور بعض المرئيات التي تثير جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك بوقت قصير.

انتهت المناظرة الرئاسية الأولى، التي اعتبرها النقاد على أنها تبادل لفظي فوضوي إلى حد كبير ، منذ فترة طويلة ، لكن التفاصيل الدقيقة حول المشاركين وخطابهم وموقفهم وإيماءاتهم لا تزال تتسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى.

على وجه الخصوص، لاحظ مستخدمو الإنترنت ذوي عيون الصقر ما يبدو وكأنه قسطرة وريدية طرفية تم الكشف عنها بطريق الخطأ من قبل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عندما رفع يده خلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة.

سقط الجسم الصغير من معصم نائب الرئيس السابق على الفور في دائرة الضوء ، حيث اقترح مستخدمو تويتر نظرياتهم الخاصة حول الغرض الذي من الممكن أن يتم تقديمه.

وقال أنصار ترامب إن المسبحة على معصم بايدن كانت عبارة عن قسطرة في ذراعه. وكتب أحدهم عبر تويتر "أنا أبكي، فهم حرفيًا لا يعرفون حتى ما هي القسطرة".

وتساءل آخر "ألا يضطر أحد إلى تغيير قسطرة بايدن قريبًا؟" .

ومع انتهاء المواجهة الشخصية الأولى بين الرئيس الحالي وخصمه الديمقراطي، ينصب اهتمام الجميع على المناظرتين الرئاسيتين المقبلتين، المقرر عقدهما في 15 أكتوبر في فلوريدا و 22 أكتوبر في تينيسي. ومن المقرر إجراء المناظرة الوحيدة لمرشحي نائب الرئيس في 7 أكتوبر في ولاية يوتا.

واعتبر حدث يوم الثلاثاء بشكل متزايد أنه حدث متوتر وصاخب، حيث أعلن كلا الطرفين النصر.

وهبط مدير الجلسة، كريس والاس، مذيع قناة فوكس نيوز، في مرمى نيران المعسكرين، ومع ذلك: بينما اقترح بايدن أن والاس لا يستطيع إقناعه بمقاطعة الرئيس، أصر ترامب على أنه يواجه شخصين - ليس فقط بايدن، ولكن أيضًا والاس.

ومن جانبه، قال مدير المناظرة إنه فوجئ بالخلاف في مناظرة 2020 الأولى، لكنه قال إن الاشتباك ما زال يقدم للمشاهدين الكثير من الأفكار حول المرشحين.

وشارك والاس تدوينة قال فيها أنه ابتهج في البداية عندما تبادل ترامب وبايدن وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي تقديم مرشح للمحكمة العليا قبل الانتخابات. كان يعتقد أنه كان بإمكان المرشحين إجراء تبادل مثمر بدلًا من "المؤتمرات الصحفية الموازية" ، لكنه اعترف بأن أمله لم يدم طويلًا.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية أنها ستنظر في تغييرات في صيغ المواجهة التالية بين ترامب وبايدن.

وقالت المفوضية في بيان "أوضحت مناقشة الليلة الماضية أنه ينبغي إضافة هيكل إضافي إلى شكل المناقشات المتبقية لضمان مناقشة أكثر تنظيما للقضايا". "ستدرس وثيقة البرنامج القطري بعناية التغييرات التي ستتبناها وستعلن عن تلك الإجراءات قريبًا".