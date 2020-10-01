محذرة تركيا.. روسيا تعلن امتلاكها حقائق بشأن نقل مرتزقة سوريين إلى كاراباخ

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن نقل تركيا مرتزقة سوريين إلى منطقة قره باغ، مؤكدة أنها تملك معلومات تثبت صحة هذه البيانات.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المعلومات المتداولة عن تجنيد مرتزقة بشكل جماعي في شمال سوريا ونقلهم إلى قره باغ تستدعي قلقا.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تملك حقائق تثبت وجود مسلحين سوريين في قره باغ، موضحة أن الحديث لا يدور عن تقارير إعلامية فقط.

وأكدت أن موسكو تعتبر أي تصريحات حربية أو خطوات عدائية من قبل أطراف ثالثة بشأن قره باغ، أمرا غير بناء وسيزيد من حدة التصعيد في المنطقة المتنازع عليها، في تحذير غير مباشر لـ تركيا.