لن نتهاون مع استفزازات أنقرة.. اليونان تطالب أوروبا بموقف واضح من تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن أنشطة تركيا في شرق المتوسط لم يعد من الممكن تهاون أوروبا معها سواء على صعيد التحركات الأحادية أم الخطاب المتطرف.

وأضاف ميتسوتاكيس، قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس: "حان الوقت لأوروبا لإجراء نقاش شجاع وصريح حول نوع العلاقة التي تريد الحفاظ عليها مع تركيا".

وأوضح أن هناك شيئا واحدا مؤكدا: الاستفزازات التركية، سواء تجلت من خلال تحركات أحادية الجانب أو من خلال الخطاب المتطرف، لم يعد من الممكن التسامح معها".

وأردف: "هذا ليس فقط لأن سلوك تركيا ينتهك الحقوق السيادية لبلدين عضوين في الاتحاد الأوروبي، وهما اليونان وقبرص، ولكن لأن سلوك أنقرة هذا يتعدى على المصالح الجيوسياسية الأوروبية الرئيسية في البحر المتوسط".