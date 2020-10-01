وزارة العمل الأمريكية: 837 ألف مواطن تقدموا للحصول على تأمين ضد البطالة خلال أسبوع

ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن 837 ألف أمريكي تقدموا للحصول على تأمين ضد البطالة خلال الأسبوع الأخير.

وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/، أن هذا هو الأسبوع الـ28 الذي تصل فيه نسبة البطالة الأولية إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.. ومنذ منتصف مارس الماضي، ظلت أرقام البطالة الأسبوعية في مستويات قياسية مقارنة بما قبل جائحة فيروس كورونا ومنذ عام 1982.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى الـ7 ملايين شخص.