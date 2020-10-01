أذربيجان : تعرضنا لضربة صاروخية جديدة من جانب أرمينيا

وقالت الوزارة، فى بيان: "فى الساعة 17:28 من يوم 1 أكتوبر تعرضت أراضى أذربيجان من جديد لضربة صاروخية من داخل منطقة جوروسكى فى أرمينيا".

وذكر البيان أن الصواريخ الأرمينية "انفجرت على خط الجبهة فى منطقة جبرائيل-فضولى" المتاخمة لإقليم قره باغ.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية بإقليم ناجورنى قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس فى جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى فى صفوف المدنيين.

ومن جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجانى بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة فى البلاد.