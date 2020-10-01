الإمارات وقبرص تبحثان دور اتفاق السلام مع إسرائيل وأزمة شرق المتوسط

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، نظيره القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، لبحث عدة موضوعات منها أزمة شرق المتوسط.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أجرى بن زايد زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، والتقى نظيره نيكوس كريستودوليديس.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتعليم.

كما ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

واستعرض الجانبان معاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات ودولة وإسرائيل ودورها في تحقيق السلام بالمنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار بها.

وأكد الثنائي على العلاقات القوية والمتميزة التي تجمع البلدين وقيادتيهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وبحثا أيضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

ووجه وزير الخارجية الإماراتي تهنئة إلى نظيره القبرصي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، مؤكدا أن الإمارات حريصة على المضي قدما نحو تطوير علاقاتها الثنائية مع قبرص وتعزيز آفاق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.