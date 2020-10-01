وزير الصحة البريطاني يحذر: حياة مئات الآلاف في خطر بالمملكة المتحدة

وقف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمام حظر التجول في العاشرة مساءً في الحانات والمطاعم اليوم على الرغم من الغضب من أنه يزيد الأمور سوءًا.

وتعرض الوزير مرارًا وتكرارًا لتحدٍ من قبل حزب المحافظين بشأن القيود المتأرجحة؛ حيث أعلن عن إجراءات إغلاق جديدة في الشمال الغربي وميدلسبره، معللا بأن حياة مئات الآلاف في خطر.

وتجنب وزير الصحة البريطاني المطالب، ورفض المخاوف من أن إجبار الأماكن على الإغلاق هو مجرد تأجيج للصخب في الشوارع.

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ونفى هانكوك أنه كان يمسك بفأس يهدد الحريات المدنية، وحذر من أن السماح للفيروس "بالانتشار" سيعني أن "مئات الآلاف من الوفيات" ستحدث - على الرغم من أن هذا يبدو أكثر بكثير من التقديرات المخيفة من المستشارين الطبيين والعلميين كريس ويتي و باتريك فالانس.

وكان تقديرهم الأخير لأسوأ الحالات هو أن المملكة المتحدة يمكن أن تشهد 50000 حالة جديدة يوميًا و200 حالة وفاة يومية - إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

ويتزايد الغضب بشأن القيود المفروضة بسبب كورونا، وسط مخاوف من أنها قد تقتل قطاعات واسعة من الصناعة وتدمر آلاف الوظائف.

وفي جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وأجزاء من ويلز، سيكون هناك حوالي 22.4 مليون شخص - 34 في المائة من سكان المملكة المتحدة - تحت قيد نوع من الضوابط الإضافية بمجرد تطبيق جميع التدابير الجديدة.

ولكن جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة عن 6914 حالة إصابة بفيروس كورونا - حيث أشارت موجة من الإحصاءات اليوم إلى أن الارتفاع المفاجئ في الإصابات في المملكة المتحدة بدأ أخيرًا في التباطؤ.