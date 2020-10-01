وزير الاوقاف الاردني : إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر الخميس

دوت الخليج :- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات، الدكتور محمد الخلايلة، انه تقرر فتح المساجد في الأردن، اعتبارا من صلاة فجر يوم غد الخميس.

واضاف الخلايلة إنه سيتم فتح المساجد لجميع الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة، ضمن ضوابط وشروط جرى تعميمها على مديريات الأوقاف.

واشار الخلايلة، أن الحكومة ستغلق المسجد الذي تظهر به إصابات .