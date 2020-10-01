ليفاندوفسكي لاعب العام في أوروبا.. وأول غياب لميسي ورونالدو

توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني لاعب العام في أوروبا، الخميس، حسبما أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم (يويفا) على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسلم الجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، للاعب الذي قاد فريقه البافاري للفوز بالثلاثية، دوري الأبطال ومسابقتي الدوري والكأس المحليين.

وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات، منها 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة في تاريخ الجائزة، خلت قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا، من اسمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت القائمة تضم نجمي بايرن ميونيخ، ليفاندوفسكي ومانويل نوير، كما ضمت صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين.