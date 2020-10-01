وأعلنت أرمينيا، فى وقت سابق اليوم الخميس، إصابة صحفيين فرنسيين اثنين من فريق صحيفة "لوموند"، جراء قصف من جانب أذربيجان فى إقليم قره باغ. قالت الحكومة الأرمينية، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، تسبب قصف أذربيجان فى إصابة اثنين من المراسلين من مواطنى فرنسا فى منطقة مارتونى، أرتساخ. وأضافت الحكومة الأرمنية فى تغريدتها، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة، مشيرة إلى أنه كان هناك المزيد من الصحفيين ضمن المجموعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. أرمينيا تستدعى سفيرها فى إسرائيل لبيعها أسلحة لأذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.