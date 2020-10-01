الناتو : تشكيل آلية لفض النزاع بين تركيا واليونان شرقى المتوسط

كشف أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، الخميس، عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقى البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات فى المنطقة، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال ستولتنبرج: "تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع فى البحر أو فى الجو". وأضاف فى بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا فى مقر حلف شمال الأطلسى فى بروكسل، تم التوصل اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقى البحر المتوسط". وأضاف أن "هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع فى البحر أو فى الجو". كما رحب ستولتنبرج "بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع فى منطقة البحر المتوسط".

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